Учёные выявили препараты, снижающие риск смерти от коронавируса

Исследователи из США выявили, что приём определённой группы антидепрессантов значительно уменьшает риск смерти при COVID-19. Речь идёт о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС), говорится в статье учёных, опубликованной в JAMA Network Open.

В журнале отмечают , что свой вывод специалисты из Калифорнийского и Стэнфордского университетов сделали после анализа данных электронных медицинских карт 500 тысяч пациентов в США. В период с января по сентябрь 2020 года у 83,5 тысячи из них выявили коронавирус, СИОЗС (флуоксетин или флувоксамин) получили 3,4 тысячи заразившихся американцев.

Учёные сравнили исходы заражения у принимавших такие препараты с больными COVID-19 в контрольной группе. Выяснилось, что риск умереть оказался ниже на 8% при приёме любого из двух СИОЗС. Научный сотрудник Калифорнийского университет в Сан-Франциско Томико Оскотски заявила, что исследование поможет в борьбе с коронавирусом.

Данные электронных медицинских карт позволяют нам быстро оценить существующие лекарства, которые могут быть перепрофилированы для лечения COVID-19 и других заболеваний, — подчеркнула она.

При этом исследователи уточнили, что пользу применения данной группы антидепрессантов при COVID-19 ещё следует подтвердить в ходе крупномасштабных клинических исследований.

Ранее стало известно, что назальная вакцина от коронавируса будет иметь меньше побочных эффектов, чем инъекционная, сообщила эпидемиолог Елена Бурцева. Кроме того, она позволит создать местный иммунитет в носу, через который как раз зачастую проникает вирус.

Бурцева добавила, что для назальной вакцинации будут актуальны те же правила, что и для обычной прививки. Её не станут применять, когда у пациента есть признаки заболевания, например температура.