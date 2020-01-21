Американские учёные из Йельского университета назвали одну из главных причин внезапного инфаркта. Об этом
В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что сердечные приступы провоцируют ультрамелкие частицы, которые встречаются в загрязнённом воздухе. Их основным источником являются автомобильные вылопы. В первые несколько часов частицы, которые достигают в размере менее 100 нанометров, могут провоцировать сбои в работе сердца.
Как ранее писал NEWS.ru, американские учёные обнаружили, что время года, в которое человек рождается, может иметь гораздо большее влияние на здоровье, чем многие из нас думали прежде. В частности, оно может быть связано с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.
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