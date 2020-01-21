https://static.news.ru/photo/91dbc3ea-3c61-11ea-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

Американские учёные из Йельского университета назвали одну из главных причин внезапного инфаркта. Об этом сообщает издание «Профиль».

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что сердечные приступы провоцируют ультрамелкие частицы, которые встречаются в загрязнённом воздухе. Их основным источником являются автомобильные вылопы. В первые несколько часов частицы, которые достигают в размере менее 100 нанометров, могут провоцировать сбои в работе сердца.

Как ранее писал NEWS.ru, американские учёные обнаружили, что время года, в которое человек рождается, может иметь гораздо большее влияние на здоровье, чем многие из нас думали прежде. В частности, оно может быть связано с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.