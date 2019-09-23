https://static.news.ru/photo/e8f6842c-de6e-11e9-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo/Sebastian El-Saqqa/augenklick/firo/Global Look Press

Японские учёные установили, каким образом работает механизм забывания снов и какие сны остаются в памяти человека. В этом им помогло исследование на мышах.

Опыты показали, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию. Об этом сообщает издание Science .

Данное открытие помогло специалистам узнать, почему сны, как правило, забываются. Оказалось, что у человека сновидения появляются во время фазы быстрого сна. В этот момент клетки МСН находятся в активном состоянии, что и не позволяет хранить сновидения в гиппокампе.

Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный кардиолог Минздрава республики Крым Валерий Садовой назвал самую оптимальную позу для сна. По его словам, врачи рекомендуют спать, лёжа на спине. Специалист отметил, что сон на боку наносит вред позвоночнику, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление. Садовой особо не рекомендует спать сидя. Такая поза повышает внутрибрюшное давление, что влечёт за собой возникновение отёков.