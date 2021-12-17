Учёные связали риск смерти от рака с употреблением белка

Употребление большого количества белка в среднем возрасте повышает вероятность скончаться от онкологического заболевания в возрасте от 50 до 65 лет, сообщает Live 24. Вероятность смерти от рака при рационе с богатым содержанием белков оказалась в четыре раза выше, чем у тех, кто предпочитал низкобелковую диету, следует из исследования, опубликованного в американском медицинском журнале Cell Metabolism.

Кроме того, учёные зафиксировали, что для людей с высоким употреблением белка вероятность умереть от любой иной болезни на 75% больше, чем у тех, кто получал его с пищей меньше.

При этом указывается , что граждане старше 65 лет при сокращении потребления белков улучшали свое состояние здоровья.

Выводы исследования основаны на 18-летнем наблюдении более чем за 6000 человек старше 50 лет.

Ранее врач-онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылёв перечислил факторы развития рака поджелудочной железы. Это курение и употребление алкоголя, неправильный рацион питания и наследственность. При этом каких-то особых скрининговых программ для выявления рака данного органа нет. По словам медика, это связано с тем, что данное заболевание не так часто встречается.