Учёные сообщили, в какие сроки восстанавливается обоняние после COVID-19

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Учёные провели обширное исследование и выяснили, в течение какого времени у перенёсших заражение коронавирусной инфекцией восстанавливается обоняние. В ходе работы специалисты изучили показатели двух с половиной тысяч пациентов из 18 европейских больниц.

Выяснилось, что при лёгком течении коронавируса в 85,9% случаев наблюдается снижение чувствительности или полная потеря обоняния. При умеренной форме показатели доходят до 4,5%, а при тяжёлой и критической — до 6,9%.

Один из авторов исследования Джером Лечиен рассказал, что в среднем обонятельная дисфункция продолжается 21,6 дня. Однако у некоторых пациентов чувствительность не возвращалась и спустя два месяца после выздоровления.

Обонятельная дисфункция чаще встречается при лёгких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических, и 95% пациентов восстанавливают обоняние в течение шести месяцев после заражения, — цитирует учёного Journal of Internal Medicine.

Как ранее передавал NEWS.ru, эксперты из Великобритании и США установили, что затяжной коронавирус способен привести к нарушению способности ясно мыслить, боли в половых органах у мужчин, нарушению менструального цикла у женщин, а также к инсультам и судорогам.