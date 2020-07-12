Учёные сообщили, как при помощи кондиционера обезопаситься от COVID-19

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Не так давно ВОЗ признала, что коронавирусная инфекция нового типа может распространяться через микроскопические капельки, зависающие в воздухе. Данное утверждение вызвало множество споров о том, может ли поспособствовать заражению включённый кондиционер.

Ещё в апреле в китайском Гуанчжоу аппарат обвинили в распространении инфекции не менее десяти посетителей местного ресторана. Отмечается, что в январе в закусочной обедала семья из Уханя, где началась пандемия. У одного из членов семьи болезнь протекала в бессимптомной форме. В итоге заразились не только его родственники, но и некоторые другие посетители ресторана. В закусочной нет окон, поэтому наиболее вероятным путём заражения был аэрозольный. К тому же столики в ресторане стоят на расстоянии примерно метра друг от друга.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отвергла утверждение критиков о том, что агентство предвзято относится к идее аэрозольной передачи коронавируса, заявив, что организация признала возможность воздушной передачи во время медицинских процедур с самого начала пандемии.

Позднее британские исследователи начали говорить, что кондиционеры «гоняют» один и тот же воздух по комнате, тем самым увеличивая риск заражения для тех, кто находится в помещении. Поэтому устройство нужно использовать либо при открытых окнах, либо оставлять его выключенным, сообщает Daily Mail.

Ранее испанские учёные признали, что возможность передачи вируса через кондиционеры недостаточно изучена. Но при этом они подчеркнули, что размножение этого возбудителя невозможно нигде, кроме человеческих клеток, поэтому разговоры о высоком риске распространения инфекции через системы кондиционирования они назвали «спекулятивными».

Как писал NEWS.ru, врачи отрицают возможность заражения коронавирусом через работающий кондиционер. Однако, по словам вирусолога Георгия Викулова, через систему охлаждения воздуха можно подхватить другие опасные болезни.