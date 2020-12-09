Учёные сообщили, что потребление сыров продлевает жизнь

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Употребление в пищу выдержанных сыров способствует увеличению продолжительности жизни. При этом важно, чтобы продукт поступал в организм в умеренных количествах. Об этом в результате исследования сообщили Техасского университета A&M.

В некоторых сырах имеется химическое вещество спермидин. Оно на 40% снижает риск возникновения сердечной недостаточности и иных сердечно-сосудистых недугов, а также обеспечивает более низкое артериальное давление. Спермидин содержится в следующих сырах: бри, чеддер, пармезан.

Учёные провели эксперимент, добавляя в рацион животных указанное химическое вещество. В итоге выяснилось, что продолжительность жизни подопытных увеличилась на 25%. Кроме того, эксперты выяснили, что спермидин способен блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени, передаёт Express.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на то что влияние питания на мозг не так очевидно, как на тело, некоторые продукты могут привести к возникновению когнитивных проблем, предупредила Лиза Москони, доцент кафедры неврологии и радиологии Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.

Так, многие ошибочно полагают, что популярные диеты с высоким содержанием жиров каким-то образом полезны для мозга, но это противоречит истине.