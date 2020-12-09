Неврологи назвали вредящие мозгу продукты

https://static.news.ru/photo/050f7a82-3ab3-11eb-b485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что влияние питания на мозг не так очевидно, как на тело, некоторые продукты могут привести к возникновению когнитивных проблем, предупредила Лиза Москони, доцент кафедры неврологии и радиологии Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.

Так, многие ошибочно полагают, что популярные диеты с высоким содержанием жиров каким-то образом полезны для мозга, но это противоречит истине, передаёт «МедикФорум».

Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге, — сказала врач.

Витаминные добавки, в том числе с содержанием омега-3 жирных кислот, также на практике не продемонстрировали эффекта в предупреждении нарушения работы мозга, подтвердила Кристин Яффе, профессор психиатрии, неврологии и эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Москони подчеркнула, что особенно вредны насыщенные жиры животного происхождения. Причём отрицательный эффект от продуктов с их высоким содержанием не всегда временный и может провоцировать уязвимость мозга к старению и деменции.

Врачи сошлись во мнении, что не существует определённого продукта, идеального для сохранения когнитивных способностей на прежнем уровне. Однако можно выделить продукты с содержанием антиоксидантов, витаминов В, E и С и бета-каротина.

Как писал NEWS.ru, немецкие учёные установили, каким образом вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг. Исследование проводили биологи из берлинской университетской клиники Charité совместно со специалистами в области вирусологии, невропатологии, судебной медицины и клинической медицины. Они изучили образцы тканей мозга 33 пациентов, умерших от COVID-19. Образцы были взяты из четырёх разных областей мозга.