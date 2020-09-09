Учёные рассказали о риске употребления алкоголя для больных диабетом

https://static.news.ru/photo/f31d48a0-f281-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские кардиологи выяснили связь между умеренным потреблением алкоголя, гипертонией и диабетом второго типа.

Учёные провели масштабное исследование, в котором приняли участие более десяти тысяч человек с диабетом второго типа. Средний возраст участников составил 63 года, большая половина из них — мужчины. Всех разделили на четыре группы: непьющие, слабо пьющие (1–7 порций алкоголя в неделю), умеренно пьющие (8–14) и сильно пьющие (более 15 порций). Одна порция соответствовала 350 граммам пива, 140 граммам вина или 40 граммам крепких напитков.

У всех участников оценивали фоновое артериальное давление, учитывая такие факторы риска, как курение, ожирение или высокий уровень холестерина.

Кардиологи отмечают: несмотря на то что считается, что лёгкое и умеренное потребление алкоголя положительно влияет на сердечно-сосудистую систему у здоровых людей, у больных диабетом второго типа даже умеренное потребление вызывает риск высокого кровяного давления. Эксперимент показал, что умеренное потребление алкоголя увеличивало риск повышения артериального давления на 79%, риск развития гипертонии первой степени — на 66%, второй степени — на 62%, а чрезмерное потребление — от 91 до 204%, пишет Journal of the American Heart Association.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высокое кровяное давление и диабет влияют на работу головного мозга человека. Изменения пагубно сказываются на мышлении и памяти. Медики проанализировали сканы важнейшего органа и анамнез 22 000 участников исследования и обнаружили серьёзные структурные изменения в сером и белом веществе у граждан с диабетом и высоким кровяным давлением.