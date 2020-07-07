Учёные назвали продукты, которые стоит избегать при повышенном холестерине

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Международная группа учёных, включая специалистов по питанию и кардиологов, выяснила, что холестерин снижает не ограничение употребления насыщенных жиров, а углеводов.

Повышение «плохого» холестерина связано с генетической предрасположенностью. Она называется семейная гиперхолестеринемия. У людей с этим заболеванием уровень холестерина в 2-4 раза выше, чем у людей, которые не страдают этим заболеванием.

Как показало новое исследование, людям с высоким уровнем холестерина, следует избегать в питании углеводов, а не насыщенных жиров.

В течение последних 80 лет людям с семейной гиперхолестеринемией велели снизить уровень холестерина с помощью диеты с низким содержанием насыщенных жиров. Наше исследование показало, что более «здоровая для сердца» диета — это пища с низким содержанием сахара, а не насыщенного жира, — привели слова профессора и исследователя из Университета Южной Флориды Дэвида Даймонда на портале medikforum.ru.

Исследователи отметили, что ограничение углеводов, а особенно сахара, в питании полезно людям с повышенным холестерином, риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом, гипертонической болезнью, а также ожирением.

Ранее NEWS.ru писал, что иранские учёные обнаружили новые свойства каротиноида астаксантина. Этот антиоксидант ускоряет метаболизм глюкозы и снижает уровень сахара в крови. Он содержится в морепродуктах и красной рыбе.