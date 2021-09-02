Учёные назвали период, в который люди активнее всего набирают лишний вес

Учёные из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета назвали период жизни человека, в который он активнее всего набирает лишний вес. Согласно исследованиям, люди наиболее склонны к увеличению массы своего тела с 18 до 34 лет. Об этом сообщает журнал The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Вопреки популярному мифу, с возрастом вероятность ожирения снижается . Это доказывают результаты исследования: риск столкновения с лишним весом у молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет в четыре раза выше, чем у людей старше 65.

При этом фактор возраста превалировал над другими: полом, этническим происхождением или профессиональной деятельностью. Более того, по данным учёных, именно молодые люди в шесть раз чаще меняли категорию индекса массы тела (ИМТ), что говорит о склонности к резкому изменению веса, как правило, в большую сторону.

Исследователи уверяют, что если человеку удастся сохранить здоровый вес до 35 лет, то после этого возраста у него не должно возникнуть проблем с ожирением. Среди основных причин набора лишнего веса в подростковом периоде жизни учёные выделяют неправильное питание и сидячий образ жизни.

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