Учёные назвали неожиданное средство от инфарктов и инсультов

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Замена обычной соли на йодированную способна предотвратить развитие большого количества смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний. К такомы выводу пришла международная группа учёных.

Они отмечают, что обычная соль богата натрием, а йодированная — калием. Снижение потребления первого вещества, равно как и увеличение потребления второго благоприятно влияет на сердце, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследования, опубликованные в MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что использование обогащённой калием соли позволяет ежегодно предотвратить порядка 460 тысяч смертей, в том числе от инфарктов и инсультов.. Помимо этого, замена в пище одной соли на другую помогает почти на 750 тысяч сократить количество несмертельных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, а также значительно снижает число пациентов с хроническими болезнями почек.

Вместе с тем, учёные предупредили, что всё хорошо в меру. Переизбыток калия в организме может спровоцировать ряд осложнений. Поэтому следует тщательно следить за его количеством в организме, а пациентам с предрасположенностью к заболеваниям почек — регулярно проходить медицинские обследования.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России спрогнозировали рост цен на пищевую соль из-за быстрорастущего спроса, который был вызван рекомендацией Минздрава об использовании солевого раствора для профилактики заболевания. Однако производители заверили, что не намерены повышать стоимость продукции.