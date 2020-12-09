Учёные назвали группу людей с естественной защитой от COVID-19

https://static.news.ru/photo/11c333c8-3a21-11eb-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал ещё одну категорию людей, которые могут быть невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

Учёный предполагает, что люди, обладающие повышенным уровнем интерферонов, могут быть устойчивы к COVID-19. Интерферонами называют белки, которые выделяет организм человека при попадании в него вирусной инфекции.

Я в первый раз слышу о природной резистентности к коронавирусу. Естественно, она может быть у тех людей, у которых высокий уровень всех интерферонов, в том числе и альфа-интерферонов в первую очередь. Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность, — отметил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Он добавил, что организм таких людей будет устойчивым и к коронавирусу, и другим РНК-содержащим вирусам. При это нет гарантий, что интерферон будет вырабатываться стабильно на высоком уровне.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Гинцбург ранее рассказал, что коронавирус неспособен приобрести устойчивость к антителам. Он подчеркнул, что это происходит не потому, что COVID-19 «не хочет или не умеет этого делать», а благодаря «разнообразности» иммунной системы человека.