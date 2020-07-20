Учёные нашли зависимость между просмотром порно и эректильной дисфункцией

https://static.news.ru/photo/9505fe14-c9a1-11ea-bed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Бельгийские учёные заявили, что частый просмотр порно влияет на эректильную дисфункцию и удовлетворённость от секса. Эксперты изучили опыт 3267 мужчин.

Респонденты ответили на 118 вопросов о мастурбации и сексуальной активности. Среди них были только люди, занимавшиеся сексом в течение последних четырёх недель. В результате выяснилось, что примерно 23% мужчин моложе 35 лет сталкивались с эректильной дисфункцией. Работа была представлена на виртуальном конгрессе EAU.

Мы обнаружили, что существует весьма значимая связь между временем, проведённым за просмотром порно, и ростом трудностей с эректильной функцией при сексе с партнёром, — рассказал главный исследователь, профессор университета Антверпена Гюнтер де Вин.

Он отметил, что исследование представляет собой опросник, что могло привести к некоторому искажению результатов.

Учёные выяснили, что в среднем мужчина смотрит порнографические фильмы 70 минут в неделю, от 5 до 15 минут за один раз. 90% зрителей пролистывают ролик вперёд для просмотра наиболее возбуждающих моментов.

Только 65% мужчин считают, что секс с партнёром был более захватывающим, чем просмотр порно. Кроме того, 20% считают, что им нужно смотреть более экстремальное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, что и раньше. Мы считаем, что проблемы эректильной дисфункции, связанные с порно, проистекают из этого недостатка возбуждения, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что у мужчин с импотенцией риск смерти на 51% выше, чем у тех, кто не страдает от эректильной дисфункции. Об этом сообщили учёные из Лёвенского католического университета в Бельгии.