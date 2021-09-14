Учёные назвали главную причину ожирения

Основной причиной ожирения является не переедание, а потребление пищи с высоким гликемическим индексом, богатой быстрыми углеводами. Вызываемые их потреблением гормоны запускают масштабную перестройку обмена веществ, которая приводит к накоплению жира и увеличению веса. К таким выводам пришла международная группа исследователей, статья которых опубликована в The American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании отмечается , что большинство стратегий похудения основывается на модели энергетического баланса, которая предполагает, что причиной избытка веса является излишнее потребление энергии. Однако это не объясняет неуклонный рост числа людей с избыточным весом. Исследователи из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университета выдвинули новое объяснение, основанное на углеводно-инсулиновой модели. Согласно ей, главной причиной ожирения является чрезмерное потребление пищи с так называемым высоким гликемическим индексом, в частности продуктов с высокой степенью переработки и быстрых углеводов.

Вызываемые их потреблением гормоны запускают масштабную перестройку обмена веществ, которая приводит к накоплению жира и увеличению веса. При потреблении организм усиливает выделение инсулина и подавляет выработку глюкагона, позволяя жировым клеткам накапливать калории. Это приводит к их недостатку в мышцах и других тканях, участвующих в обмене веществ, и мозг получает информацию об этом, заставляя человека испытывать голод. Кроме того, в попытках сэкономить топливо замедляется и сам обмен веществ.

Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета назвали период жизни человека, в который он активнее всего набирает лишний вес. Согласно исследованиям, люди наиболее склонны к увеличению массы своего тела с 18 до 34 лет, при этом с возрастом вероятность ожирения снижается. Среди основных причин набора лишнего веса подростками они выделяют неправильное питание и сидячий образ жизни.