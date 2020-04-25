Учёные из Италии назвали фактическую смертность от коронавируса

Общая летальность от коронавируса составляет 1,29%. К такому выводу пришли итальянские учёные Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи с экономического факультета Гарвадского университета.
По их мнению, показатель смертности в разных возрастных группах сильно отличается. Так, среди граждан до 60 лет летальность составляет 0,05%, а для лиц старше 60 лет — 4,25%. Результаты их исследования
Взяться за работу учёных заставили различия в показателях летальных исходов от коронавируса в разных странах. Ринальди и Парадизи проанализировали статистику за 40 дней в десяти населённых пунктах Италии и сравнили данные со статистикой смертности за несколько последних лет. Так они выяснили, что при введении в стране карантина смертность в пять раз превышала цифры прошлых лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России в последнюю неделю колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Такие скачки могут говорить о выходе на плато по заболеваемости. Об этом рассказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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