Учёные из Италии назвали фактическую смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d97537be-86a2-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общая летальность от коронавируса составляет 1,29%. К такому выводу пришли итальянские учёные Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи с экономического факультета Гарвадского университета.

По их мнению, показатель смертности в разных возрастных группах сильно отличается. Так, среди граждан до 60 лет летальность составляет 0,05%, а для лиц старше 60 лет — 4,25%. Результаты их исследования опубликовал портал Medrxiv.

Взяться за работу учёных заставили различия в показателях летальных исходов от коронавируса в разных странах. Ринальди и Парадизи проанализировали статистику за 40 дней в десяти населённых пунктах Италии и сравнили данные со статистикой смертности за несколько последних лет. Так они выяснили, что при введении в стране карантина смертность в пять раз превышала цифры прошлых лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России в последнюю неделю колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Такие скачки могут говорить о выходе на плато по заболеваемости. Об этом рассказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.