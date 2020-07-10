Учёные доказали, что использование смартфонов не влияет на мозг подростков

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Учёные Барселонского института глобального здоровья опровергли предположение, что у подростков, которые часто пользуются смартфонами, может быть снижен объём головного мозга.

Специалисты провели масштабное изучение данного вопроса. В исследовании принимали участие более двух тысяч подростков. Не было найдено никакой взаимосвязи между использованием смартфона и объёмом мозга.

Мы задействовали новый комплексный подход, основанный на разных инструментах. Были проведены, в частности, опросы среди родителей подростков, плюс мы провели исследования при помощи МРТ, которые показали, как электромагнитное излучение влияет на мозг подростков, — говорится в исследовании.

Учёные подчёркивают, что нельзя исключать существование такой связи. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно провести более долговременные исследования, сообщает издание Environment International.

Ранее существовала гипотеза, что дети и подростки, активно пользующиеся устройствами с беспроводным доступом к Сети, имеют меньший объём головного мозга, чем их сверстники не так часто использующие гаджеты. Утверждалось, что радиочастотный спектр негативно влияет на хвостатое ядро мозга.

NEWS.ru писал, что использование гаджетов перед сном может негативно отразиться на самочувствии человека. Яркий экран может раздражать некоторые зоны головного мозга, что приведёт к головной боли.