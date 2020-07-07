Ученые заявили о возможности борьбы с COVID-19 до выработки антител

https://static.news.ru/photo/6b6ff5da-c11a-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Эксперты заявили о способности организма эффективно бороться с коронавирусом при помощи Т-клеток приобретенного иммунитета. По мнению специалистов, этот механизм запускается в организме больных с бессимптомным течением заболевания.

Первыми, кто провёл трудоёмкие исследования на эту тему, стали Шведы. Они проанализировали анализы крови 200 пациентов. Среди них были люди, которые переболели коронавирусом, а также доноры, считавшие себя здоровыми. Следы Т-клеточной борьбы были обнаружены у 30% таких людей.

По словам учёных, в дальнейшем, люди, чьи организмы приобрели опыт клеточной борьбы с коронавирусом, будут устойчивы к нему именно за счет Т-клеточной памяти, которая при необходимости будет быстро будить клеточный «спецназ».

Ранее эксперты заявили о том, что у большинства тяжёлых коронавирусных больных нашли и другие инфекции. Такую информацию предоставили китайские медики и биологи под руководством профессора медицинского университета Гуанчжоу Цзиньцуня Чжао.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Павел Волчков сообщил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве уже не будет, так как у многих людей сформировался иммунитет к вирусу.