Стало известно, что за болезнь может маскироваться под деменцию Ученые UNSW: нехватка В12 приводит к развитию псевдодеменции

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Нехватка витамина В12 может привести к псевдодеменции, которая представляет собой проблемы с памятью и депрессию, считают ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). По их мнению, в таких случаях нарушения памяти можно вылечить.

Существует понятие псевдодеменции, которое представляет собой серьезную депрессию у пожилых людей и может значительно мешать их умственной работе, например концентрации внимания и памяти. И это состояние поддается лечению, — говорится в статье научного портала.

К подобным нарушениям, помимо вышеуказанных, также приводят инфекции, стресс, некоторые виды рака и дефицит гормонов щитовидной железы, добавляют ученые. Поэтому в случае, если наблюдаются такие симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили белок, благодаря которому можно восстановить память у пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Открытие может помочь и тем, кто столкнулся с другими формами деменции.