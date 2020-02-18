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Воздействие бытовой химии может привести к развитию астмы и появлению одышки. Особенно это опасно для маленьких детей.

Как сообщили канадские учёные в опубликованной в журнале Canadian Medical Association Journal статье, взаимодействие с бытовой химией ведёт к развитию астмы и одышки у детей до трёх лет. По мнению специалистов, это связано с нарушениями в работе иммунной системы.

К такому выводу исследователи пришли, изучив данные 2022 детей, а сведения собирались в период с 2008 по 2015 годы в рамках программы CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development). Все они так или иначе взаимодействовали с бытовой химией — от стирального порошка до стеклоочистителя. Отмечается, что навредить здоровью могут даже испарения от моющих средств.

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