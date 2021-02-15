Трихолог рассказала, как мыть волосы зимой

https://static.news.ru/photo/f3bdf596-6fab-11eb-ae41-96000091f725_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Врач-трихолог Ольга Кохас считает, что правильного ответа на вопрос, как часто нужно мыть голову зимой или летом, никто не даст. По её мнению, это нужно делать, руководствуясь собственными ощущениями, когда это действительно необходимо.

Советам, что голову надо мыть один раз в пять-семь дней, доверять не надо, потому что многие хотят приучить реже мыть голову, — рассказала Life Кохас.

По её словам, существует как генетическая, так и приобретённая жирность головы. Во втором случае хорошо было бы обратить внимание на уровень гормонов и количество потребляемых углеводов, поскольку именно они стимулируют сальные железы на выработку секрета.

Летом сальной железе ничего не мешает, а когда холодно, то она начинает «шалить». Мороз влияет на спазм сосудов, и когда из холода в тепло заходишь, то они резко расширяются, что стимулирует работу сальной железы, — пояснила врач.

Обладателям жирных волос Кохас посоветовала два раза в месяц пользоваться шампунем против перхоти.

Как писал NEWS.ru, врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти. По её словам, периодическое шелушение может быть как особенностью организма и считаться абсолютно нормальной, так и может говорить о самых разнообразных диагнозах. Медик советует при появлении такого признака поменять средства по уходу за волосами. Не исключено, что агрессивные компоненты, входящие в состав косметики, просто иссушивают кожу голову. Если же такой шаг не помог, то это может свидетельствовать о нарушениях в ЖКТ или нервной системе.