Терапевт рассказала об опасности прогулок в парках осенью

https://static.news.ru/photo/1a95c144-ecbc-11ea-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогулки в осенних парках и употребление сладкого могут спровоцировать заболевание ОРВИ или бронхитом, считает врач-терапевт Людмила Лапа.

Осень — время, когда появление в окружающей среде сезонных аллергенов и период распространения респираторных инфекций совпадают, объяснила врач. Речь идёт о том моменте, когда холодает, идут дожди и опадает листва, передаёт радио Sputnik.

Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков ‒ это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает, — рассказала Лапа.

Другой фактор, повышающий риски заболеть — сахар. А людям с сахарным диабетом осенью стоит особенно внимательно следить за своими показателями крови.

При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее, — сказал врач.

Как писал NEWS.ru ранее, главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов назвал гриб, который способен уменьшить риск развития онкологических заболеваний. Он рассказал, что «императорский гриб» шиитаке, который распространён в Азии, обладает лечебными свойствами, он укрепляет иммунитет и снижает риск онкозаболеваний.