Терапевт объяснила, как помочь проглотившему игрушку ребенку Врач Чиркова: дети от полугода до трех лет чаще всего глотают инородные предметы

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Чаще всего инородные предметы глотают дети от шести месяцев до трех лет, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что Минздрав России в клинических рекомендациях классифицирует их на инертные, потенциально агрессивные и агрессивные. По ее словам, меньше всего вреда приносят инертные предметы, в остальных же случаях может потребоваться помощь специалиста.

К первым (инертным. — NEWS.ru) относятся мелкие округлые предметы из инертных материалов: пуговки, бусины, монетки. Обычно они выходят из организма естественным путем и родители обычно узнают о факте только в этот момент. Если ребенок проглотил небольшой кусочек елочной мишуры, будет именно так. Если он ухитрился съесть большую ленту или проглотить маленькую елочную игрушку, надо рассматривать это как попадание в организм потенциально агрессивных предметов, — сказала она.

Дело в том, что елочная игрушка может расколоться и порезать слизистую ЖКТ, объяснила терапевт. По ее словам, в этом случае родителям следует обратиться за помощью к специалисту. Врач в зависимости от опасности ситуации прибегнет либо к наблюдению, либо к эндоскопическим манипуляциям.

Агрессивные предметы могут быть агрессивны химически, физически и механически. Они подлежат немедленному удалению. К химически агрессивным относятся, например, таблетки, к физическим — магниты, к механическим — то, что может привести к механическому повреждению, — добавила она.

Если ребенок проглотил агрессивный предмет или же он застрял в глотке или пищеводе, необходимо срочно вызывать скорую помощь, подчеркнула Чиркова. По ее словам, в этом случае родителям остается лишь успокоить ребенка и ждать помощи специалистов.

Не пытайтесь достать или протолкнуть предмет, не поите и не кормите ребенка, не вызывайте рвоту, — предупредила эксперт.

Терапевт-диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева ранее заявила, что конфеты, состоящие из сухофруктов — инжира, кураги, чернослива, — полезнее обычных шоколадных. По ее словам, такие сладости менее калорийны и при этом богаты витаминами и микроэлементами.