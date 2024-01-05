Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда Терапевт Тимощенко: рыба в сыром виде может вызвать проблемы при беременности

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Прием алкоголя в любом виде и количестве во время беременности негативно влияет на развитие и здоровье будущего ребенка, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Острая, пряная и перченая пища также нежелательна, так как может вызывать неприятные симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта и повышает риск обострения геморроя.

Салаты с избыточным количеством жиров за счет майонезных соусов и высококалорийных компонентов, а также жареные горячие блюда могут вызвать боли в животе, тяжесть, усилить тошноту, — рассказала Тимощенко.

Соленые и маринованные овощи, отметила специалист, с высокой вероятностью станут причиной задержки жидкости в организме и возникновения отеков. Плесневые сыры нежелательны в связи с возможным повышением риска аллергических реакций.

Газированные напитки могут спровоцировать тяжесть в желудке, избыточную отрыжку и изжогу, — добавила она.

По словам Тимощенко, в период беременности также лучше не употреблять термически необработанную рыбу или мясо, колбасы и жирные кондитерские изделия. Она порекомендовала не переедать, а также планировать последний прием пищи за два часа до сна во избежание изжоги.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, как следует питаться в новогодние праздники, чтобы не навредить организму. По словам специалиста, умеренность является главным залогом успеха в этом вопросе.