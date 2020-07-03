Технолог рассказал об опасности при приготовлении яиц

https://static.news.ru/photo/82321522-bdab-11ea-92d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц, при этом исключительно с целой скорлупой. Такое мнение высказал испанский пищевой технолог Марио Санчес.

По его словам, ошибки при приготовлении яиц влияют на безопасность блюда, сообщает издание La Vanguardia.

Санчес также указал, что яйца перед приготовлением лучше не мыть заранее, поскольку в этом случае нарушится их естественная защитная плёнка. Загрязнённый продукт следует очистить сухой кистью. Если и споласкивать водой, то после этого надо сразу отправить его на плиту.

Опасные микроорганизмы, присутствующие в яйце, погибают при температуре готовки от 75 градусов, добавил технолог. Он отметил, что сальмонеллёз, как правило, связан с употреблением яиц, в которых присутствуют такие бактерии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шаурма, заправленные майонезом и сметаной салаты, а также пирожные и торты с кремом представляют наибольшую опасность для посетителей ресторанов с точки зрения возникновения инфекций. Отмечается, что с едой передаются возбудители норовирусной и ротавирусной инфекций, сальмонеллёзов, иерсиниозов, гепатита А, дизентерии и кампилобактериозов.