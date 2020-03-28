https://static.news.ru/photo/029bb5d2-7122-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Митрополит Варсонофий благословил противовирусный автопробег священников по Санкт-Петербургу. Служители церкви прочитали молитвы во избавление города от «морового поветрия» и провезли Иверскую икону Богородицы по всем административным районам.

Поездка стартовала от Александро-Невской лавры и прошла с остановками в шести храмах.

В дороге мы читали акафист Иверской иконе Божией Матери. Образом Богородицы было решено обнести город, чтобы точки маршрута напоминали крест, — цитирует «Интерфакс» протоиерея Дмитрия Василенкова, организовавшего крестный ход на колёсах.

По информации издания, молебны против коронавируса прошли в каждом посещённом храме.

Как писал NEWS.ru, количество заражённых вирусом COVID-19 приблизилось к 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.

К 28 марта в Санкт-Петербурге выявили 37 заболевших, ещё семь пациентов с вирусом — жители Ленинградской области.