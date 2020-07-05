Стоматологи рассказали, как определить болезни по языку

https://static.news.ru/photo/1bbdfd76-bebc-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Австралийские стоматологи рассказали, как определить вероятные заболевания в организме по состоянию языка. Свидетельствовать об этом могут белые пятна, покраснение кончика или вдруг появившиеся бугорки.

Белый налёт на языке часто появляется у курильщиков и любителей спиртного. Такое явление также может оказаться и следствием плохой гигиены полости рта. Впрочем, обычно его можно устранить самостоятельно, пишет Daily Mail.

Если же налёт держится на языке до двух недель, дантисты рекомендуют обратиться к врачу. В таком случае пятна могут указывать на поражение грибком или лейкоплакию — когда страдают слизистые оболочки ротовой полости.

Если же язык пациента краснеет и становится «клубничного» цвета, а рецепторы на нём становятся ярче, это повод заподозрить аллергическую реакцию или дефицит в организме витамина В12 или фолиевой кислоты (В9). Если же при этом воспалилось горло, это обоснованная причина обратиться за медицинской помощью. Часто подобное является признаком инфекции, такой как острый фарингит или скарлатина. Специалист составит курс лечения и при необходимости пропишет антибиотики.

В свою очередь, бугорки на языке могут возникнуть от острой или горячей пищи. Если же во рту есть ощущение дискомфорта, это может свидетельствовать о наличии герпеса. Как правило, такие вздутия исчезают сами собой через некоторое время.

Выступы или углубления на языке могут говорить о генетической предрасположенности. Как правило, это никак не влияет на жизнь человека, с этим можно ничего не делать. Но иногда бывает, что в таких ложбинках задерживаются частицы пищи, которые способствуют неприятному запаху и появлению вредных бактерий. В таком случае поможет регулярная чистка языка.

Стоматологи также порекомендовали внимательно отнестись к ситуации, когда язык набух или отдельные его зоны потеряли чувствительность. Такое может произойти после ожога горячим напитком или случайного прикусывания языка во время пережёвывания пищи. Это постепенно пройдёт само по себе, но для ускорения процесса медики советуют рассасывать кубик льда. Однако серьёзные отёке — уже свидетельство вероятной аллергии. Запускать её опасно, тут без медицинской помощи не обойтись.

Но самое серьёзное в этом списке возможных заболеваний — различные виды рака, которые могут образовываться в ротовой полости. Повышенному риску подвергаются люди старше 40 лет, особенно курящие. Большинство из них замечают появление ранок или комков на боковой поверхности языка. Среди других симптомов — красные или белые пятна, необычное кровотечение или онемение. В такой ситуации с визитом к врачу затягивать не следует. При раннем обнаружении и своевременном лечении прогнозы, как правило, положительные.

Ранее специалист Центра дерматологии Екатерина Мокина рассказала, почему опасно мыться холодной водой. Как писал NEWS.ru, из-за этого могут возникнуть проблемы с кожей и сердцем