Стоматолог предупредил об опасности зубных щёток

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Американский дантист Сухайль Мохиуддин рассказал, что зубная щётка может накапливать на себе «тонну микробов». Поэтому просто промывать её под струёй воды — крайне неэффективно.

Как надёжно продезинфицировать щётку от миллионов бактерий, медик показал в ролике для TikTok. Он рекомендовал ежедневно дополнительно мыть её с мылом, тщательно его вымывая.

Для более эффективной очистки стоматолог посоветовал оставлять зубную щётку на ночь в растворе воды с трёхпроцентной перекисью водорода. Кроме того, очистить щётку можно замочив её в антибактериальном ополаскивателе, предназначенном для полости рта.

Помимо прочего, для этих целей подойдёт чистящее средство для зубных протезов или смесь из двух чайных ложек пищевой соды, разведённой в воде. После замачивания щеётку следует тщательно промыть.

Как пишет Lenta.ru, подписчики дантиста поблагодарили его за видеоинструкцию. Некоторые из них в комментариях высказали недоумение по поводу того, что никто раньше не говорил им о такой необходимости. А некоторые задались вопросом, почему бы просто не купить новую щётку вместо всех описанных манипуляций.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, учёные выяснили, что содержащие олово и цинк зубные пасты могут нейтрализовать коронавирус на 99,9%. Кроме того, убивать его способны и некоторые жидкости для полоскания рта.