Стоматолог предупредил об опасности зубных щёток

Американский дантист Сухайль Мохиуддин рассказал, что зубная щётка может накапливать на себе «тонну микробов». Поэтому просто промывать её под струёй воды — крайне неэффективно.
Как надёжно продезинфицировать щётку от миллионов бактерий, медик
Для более эффективной очистки стоматолог посоветовал оставлять зубную щётку на ночь в растворе воды с трёхпроцентной перекисью водорода. Кроме того, очистить щётку можно замочив её в антибактериальном ополаскивателе, предназначенном для полости рта.
Помимо прочего, для этих целей подойдёт чистящее средство для зубных протезов или смесь из двух чайных ложек пищевой соды, разведённой в воде. После замачивания щеётку следует тщательно промыть.
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