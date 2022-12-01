Россиянам рассказали, как правильно выбрать пуховик Стилист Зверева: зимой лучше всего согреет пуховик с натуральным наполнителем и холлофайбером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зимнюю верхнюю одежду, например пуховики, делят на две категории — с натуральным наполнителем или искусственным, рассказала NEWS.ru стилист Юлия Зверева. Эксперт отметила, что в холодное время года лучше всего согреют пух и перо, тинсулейт, холлофайбер, синтепух или синтепон. Собеседница подчеркнула, что при выборе пуховика необходимо обращать внимание и на наполнитель, и на стежку. Первый должен быть натуральным: минимум 80% пуха и примерно 20% пера.

Пух согревает, а перо держит форму пуховика. Если пуха менее 80%, скорее всего, это демисезонная модель. Стежка пуховика не должна быть частой. Чем она реже, тем больше воздушная подушка между пухом, сохраняющая тепло. Идеальный размер стежки — 10–15 см, — отметила Зверева.

По ее словам, искусственный наполнитель не уступает натуральному, а иногда превосходит его по простоте ухода. Зверева добавила, что, например, тинсулейт — достаточно легкий, тонкий и упругий материал, изначально создававшийся для астронавтов и полярников.

Тинсулейт — один из самых дорогих и качественных искусственных наполнителей. Изначально этот материал разрабатывался специально для астронавтов и полярников. Он очень легкий, тонкий и упругий, при этом обеспечивает отличную теплоизоляцию, согревает лучше, чем пух, и выдерживает температуру до минус 40 градусов. Но есть минусы: сложен в уходе и впитывает влагу, — рассказала Зверева.

По словам стилиста, если нужен теплый и водоотталкивающий материал, стоит обратить внимание на холлофайбер. Он производится из полиэстера в форме шариков, спиралей или пружинок, соединенных между собой, образующих пустоты.

Пустоты держат форму и тепло. Сам материал достаточно износостойкий, но после стирки может сбиваться в комки. Синтепух не впитывает влагу, при этом гипоаллергенный и максимально приближенный к натуральному наполнителю. Пуховик из синтепуха согреет при температуре до минус 30 градусов, его можно стирать в машинке, он быстро восстанавливает форму после деформации, — заявила Зверева.

Самым дешевым наполнителем, подытожила стилист, является синтепон, больше подходящий для осени. По ее словам, существует улучшенная версия данного материала — изософт, чьи «тепловые качества значительнее выше».

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что каждый житель мегаполиса должен иметь в своем гардеробе две вещи, которые помогут адаптироваться к перепадам температуры зимой. Речь идет об очень тонком пуховике и большом массивном шарфе.