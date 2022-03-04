Стало известно, сколько жизненно важных лекарств не производят в России

В России не производятся 178 жизненно важных препаратов, сообщила исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Аптечная гильдия» Елена Неволина телеканалу «360». Всего в стране нет аналогов 186 рецептурных лекарств.

Неволина отметила, что это не так много, большинство препаратов Россия производит сама, хотя некоторые компоненты для них покупает. Прогнозировать же сейчас стоимость и возможный дефицит не получится, так как курс рубля нестабилен.

У нас не производится 178 жизненно важных лекарств, но обещают, что наладят выпуск. У нас просто нет другого выхода, — сказала она.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко объяснил задержки поставок в Россию некоторых лекарств проблемами с логистикой. Он также раcсказал, что есть несколько контрактов, по которым закупки препаратов ведутся на два или три года, на ряд препaратов, в том числе импортных, созданы запасы. В чаcтности, по лекарствам из перечня высокозатратных нозологий в России есть полный аcсортимент лекарств.

Также сообщалось, что в крупнейших онлайн-сервисах увеличилась стоимость домашней аптечки из импортных препаратов. Так, в «Аптеке.ру» базовые лекарства подорожали на 4,29%, отечественные препараты — на 3,7%. Кроме того, из-за повышенного спроса медизделия стали заканчиваться в интернет-аптеках.