Стало известно, сколько жизненно важных лекарств не производят в России
Глава «Аптечной гильдии» Неволина: 178 жизненно важных лекарств не производятся в России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:09, 04 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России не производятся 178 жизненно важных препаратов, сообщила исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Аптечная гильдия» Елена Неволина телеканалу «360». Всего в стране нет аналогов 186 рецептурных лекарств.
Неволина отметила, что это не так много, большинство препаратов Россия производит сама, хотя некоторые компоненты для них покупает. Прогнозировать же сейчас стоимость и возможный дефицит не получится, так как курс рубля нестабилен.
У нас не производится 178 жизненно важных лекарств, но обещают, что наладят выпуск. У нас просто нет другого выхода, — сказала она.
Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко объяснил задержки поставок в Россию некоторых лекарств проблемами с логистикой. Он также раcсказал, что есть несколько контрактов, по которым закупки препаратов ведутся на два или три года, на ряд препaратов, в том числе импортных, созданы запасы. В чаcтности, по лекарствам из перечня высокозатратных нозологий в России есть полный аcсортимент лекарств.
Также сообщалось, что в крупнейших онлайн-сервисах увеличилась стоимость домашней аптечки из импортных препаратов. Так, в «Аптеке.ру» базовые лекарства подорожали на 4,29%, отечественные препараты — на 3,7%. Кроме того, из-за повышенного спроса медизделия стали заканчиваться в интернет-аптеках.