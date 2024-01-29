Стало известно, сколько секса нужно женщинам для здоровья и долголетия

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Секс один раз в неделю положительно влияет на здоровье женщин, выяснили ученые Техасского университета в Остине. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале The Journal of the American Medical Association, регулярная половая активность оказывает существенное влияние на физическое и ментальное состояние женщин.

Эксперты пришли к выводу, что взаимоотношения с мужчиной влияют на здоровье женщин так же, как и качественный сон, спорт и правильное питание. Как объяснили ученые, во время полового акта происходит выделение гормонов, оказывающих сильное воздействие на организм, а именно серотонина, дофамина и эстрогена.

При этом сексологи отмечают, что интимные отношения с постоянным партнером лучше, чем встречи с незнакомыми людьми. По словам врачей, в таких случаях уменьшается риск подхватить заболевания, которые передаются половым путем.

Ранее сексолог Трейси Кокс рассказала, что половой акт может представлять серьезную опасность для здоровья, в том числе поспособствовать развитию рака. По ее словам, передающиеся во время секса инфекции представляют особую опасность. К их числу относятся герпес, хламидиоз, а также вирус папилломы человека.