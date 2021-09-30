Стало известно, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19

Пожилым людям важно привиться от коронавируса, поскольку они находятся в группе риска. При этом они переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, — говорится в сообщении ведомства.

При этом вакцинацию назвали самым надёжным способом защиты от тяжёлого течения COVID-19 и необратимых последствий.

В ведомстве отметили, что пожилые легко переносят вакцинацию благодаря особенностям иммунной системы. Не являются помехой для прививок даже хронические заболевания. Главное, не вакцинироваться в фазе обострения.

Ранее стало известно, что оба компонента вакцины от COVID-19 в России получили более 40 млн человек, первым компонентом привиты более 49 млн. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.