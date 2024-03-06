Стало известно, что мешает иммунитету бороться с опухолями «Наука и жизнь»: нервы мешают иммунитету бороться с опухолями

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Некоторые злокачественные опухоли мозга, такие как глиомы, используют нейронные сигналы для своего роста, пишет журнал «Наука и жизнь». По данным издания, активные нейроны выделяют нейромедиаторы и другие белки, которые стимулируют деление клеток.

Как отмечают авторы, раковым клеткам нужны эти факторы роста и нейромедиаторы для деления. Чем активнее нейроны, тем агрессивнее становится опухоль, говорится в материале. Также известно, что опухоли головы и шеи влияют на близлежащие нервы, заставляя их перейти на норадреналиновые сигналы.

Сотрудники Университета Колорадо обнаружили, что сенсорные нервы мешают иммунной системе бороться с опухолью, так как выделяют кальцитонин-ген-связанный пептид (CGRP), который подавляет активность Т-клеток. Однако блокируя работу нервов, можно исправить ситуацию. По данным журнала, в экспериментах с мышами использовали габапентин и ботокс для подавления нейронной активности. Если результаты будут убедительными, эти препараты можно будет использовать в противораковой терапии, заключили авторы.

Ранее ученые из России и Белоруссии создали препарат против трижды негативного рака груди, считающегося более агрессивной формой заболевания и встречающегося только в 15–20% случаях. Эксперты синтезировали вещества, которые могут подавлять рост раковых клеток. Препараты для тестирования передали в центр медицинской химии Тольяттинского госуниверситета.