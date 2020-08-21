Специалисты назвали пять причин разрушения печени

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В Институте информации для потребителей в Германии (Stiftung Warentest) назвали пять факторов, которые влияют на разрушение печени и пять, которые защищают орган.

Печень — важнейший орган для обмена веществ и детоксикации. Когда страдает печень, страдает всё тело. Однако поражение печени часто остаётся незамеченным, поскольку изначально не вызывает никаких симптомов, — сообщили в немецком издании FOCUS Online.

Специалисты считают, что ухудшить работу печени могут: алкоголь, пищевые добавки с витаминами A и B3, лекарства с парацетамолом, переизбыток фруктов в рационе и ожирение.

Медики советуют не злоупотреблять названными продуктами и лекарствами, следить за весом, а витамины заменить на натуральную пищу.

На ухудшение состояния печени указывают: тёмно-коричневая моча, ощущение давления в правой верхней части живота, желтоватое глазное яблоко, а также зеленоватое или коричневатое кольцо вокруг радужки.

Кроме того, эксперты Института информации для потребителей назвали полезные привычки и продукты, которые улучшат работу печени: употреблять артишоки, кофе и местные органические продукты, пить достаточно воды, а также вести активный образ жизни.

Как писал NEWS.ru ранее, австралийские учёные связали употребление кофе со снижением риска рака печени. Они полагают, что употребление двух или трёх порций напитка уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него — на 46%.