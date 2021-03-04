Сомнолог рассказала, почему не все люди помнят сны

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На запоминание сна влияет то, в какой фазе сна происходит пробуждение. Об этом сообщила врач-сомнолог Елена Царёва.

По её словам, многие люди жалуются, что не видят снов или не могут их запомнить. Но на самом деле сновидения есть у всех здоровых людей, и они занимают 20–25% от общего времени сна. Просто часть из них не помнят их.

Если проснуться в конце сновидения, тогда сон запоминается. Но можно проснуться и сразу после, потому что сновидение заканчивает сонный цикл, и это момент наиболее физиологичного пробуждения, — рассказала Царёва в интервью «Радио 1».

Кроме того, сомнолог дала совет, как избавиться от повторяющегося тревожного сна. По мнению специалиста, такие сны можно объяснить тем, что какая-то мысль не даёт человеку покоя, постоянно присутствует в сознании и подсознании.

Бороться с этим достаточно легко: достаточно перед сном записать эту мысль на бумагу. Это поможет разгрузить свою оперативную память, — заявила Царёва.

Ранее сомнолог Елена Царёва сообщила NEWS.ru, что в половине случаев частое пробуждение ночью говорит о психологических проблемах. В основном речь идёт о тревоге, стрессе или даже депрессии, наличие которой человек может до конца не осознавать.

Регулярные пробуждения в ночное время также могут быть следствием различных заболеваний. В большинстве случаев — органов дыхания. Ведь люди, которые с ними столкнулись, зачастую страдают от храпа, судорог, дискомфорта в мышцах и беспокойного сна. Трудности с ночным отдыхом также могут появляться в результате проблем с сердечно-сосудистой системой и воспалительных заболеваний, которые сопровождаются болевыми ощущениями.