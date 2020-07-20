Сомнолог рассказала, как можно уснуть в жару

https://static.news.ru/photo/eb626eec-c964-11ea-867f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара наносит вред здоровью человека, в частности мешает выспаться. Слишком тёплые ночи не дают погрузиться в глубокий сон и нарушают процесс восстановления сил.

Чтобы быстрее погрузиться в глубокий сон, надо ложиться спать в проветренной прохладной комнате: для глубоко сна характерно понижение температуры тела. Это будет способствовать более быстрому погружению в сон, говорит невролог-сомнолог Елена Царёва.

К температуре для сна есть два подхода — российский и американский. Чем холоднее, тем лучше для сна, предполагают американцы, которые считают 18 градусов выше нуля идеальной температурой для сна. Российский подход не такой жёсткий, наши специалисты предполагают, что для сна идеальной температурой будет 21–23 градуса тепла, поясняет сомнолог.

Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно, если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь, — приводит слова Царёвой радио Sputnik.

Но не только погода может повысить температуру тела и испортить сон. Помешать полноценно отдохнуть могут даже самые близкие люди. Чтобы хорошо выспаться, есть несколько способов. Например, старинный русский способ проветривания предполагает, что окна закрывают днём и открывают вечером.

Накрываться лучше не одеялом, а простынями. Также важно спать отдельно от близких, чтобы не греть друг друга. У всех разная температура тела и отдача тепла. Поэтому спать в обнимку в жару сложнее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна в санатории «Барвиха» Роман Бузунов рассказал, какие болезни могут проявиться у человека из-за хронического недосыпания.