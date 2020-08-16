Социолог рассказала, как правильно отдохнуть в выходные

https://static.news.ru/photo/cd6d27ec-df80-11ea-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При планировании отдыха в выходные важно учитывать индивидуальные потребности человека. Поэтому важно не подстраивать домочадцев под некое «большинство», напомнила научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова.

Она указала на то, что у каждого способы восстановления разные — одному надо полежать на диване, другой получает подзарядку от активного отдыха. Многое зависит ещё и от того, кто с кем живёт, имеются ли в семье дети и от множества других факторов.

Однако практически во всех случаях, отметила социолог, важно менять степень активности. Например, работникам тяжёлого физического труда чаще всего подходит спокойный отдых.

Если человек всю неделю работает на стройке, то ему в выходные не захочется идти в поход, если он сидит в офисе — наоборот, нужна активность. Если взять в среднем, то хорошо сделать то, что человек не делал на неделе. Если двигался — посидеть, если много общался, то побыть в одиночестве, — цитирует Кравцову сайт телеканала «Звезда».

Одним из идеальных вариантов она назвала общение с детьми или приём гостей, когда умеренная активность сочетается с общением, а человек успевает восстановить силы перед новой рабочей неделей.

Зачастую восстановиться помогают и новые впечатления. Например, певец Митя Фомин, как писал NEWS.ru, на отдыхе в Крыму подружился с местными бомжами. На одной из лавочек Севастополя он сделал с ними фотосессию.