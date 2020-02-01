Международный день десерта отмечается во всём мире 1 февраля. Часть диетологов выступает за полный отказ от сахара в пользу фруктов и ягод. Но мало кто из любителей сладкого согласен на такую жертву. Десерты едят вопреки запретам, мучаясь угрызениями совести. NEWS.ru выяснил у экспертов, какие правила нужно соблюдать, чтобы есть лакомства без ущерба для фигуры.

Чтобы шоколадка не отложилась в боках, употреблять в пищу её лучше не вместо обеда, а после него, такой неожиданный совет в беседе с NEWS.ru дела диетолог Центра лечебного питания Ольга Деккер. Лишний вес от тортов и пирожных появляется не только из-за их высокой калорийности. Находящиеся в составах пшеничная мука и сахар содержат глюкозу, которая провоцирует выброс в кровь гормона инсулина. Его избыток приводит к образованию жировых отложений.

Когда десерт перемешивается в желудке с супом, салатом, котлетой или другой пищей, образуется единый пищевой комок. В его составе десерт будет «отдавать» намного меньше глюкозы в кровь. Этому способствуют белок и клетчатка, содержащиеся в пище. Ольга Деккер диетолог Центра лечебного питания диетолог Центра лечебного питания

Еще один аргумент в пользу потребления десертов после еды — на голодный желудок съесть сладкого можно гораздо больше, чем на сытый.

Торт, съёденный вечером, с большей вероятностью отложится «про запас», чем утреннее угощение. Как рассказал NEWS.ru врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев, если есть проблемы с лишним весом и отмечается склонность к накоплению жира, то углеводы рекомендуется есть примерно до 16.00. Но важно учитывать режим дня человека, и время, в которое он ложится спать. Если это два-три часа ночи, то временные рамки сдвигаются на более поздние.

Также нужно брать во внимание уровень физической активности в разное время суток, добавляет Ольга Деккер. Если вечером человек идёт в спортзал, то допустимо съесть десерт перед тренировкой. Находящимся весь день дома без движения даже утренняя порция сладкого будет вредна.

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Обилие сладкого — не единственная причина набора веса. Важную роль играет общее количество килокалорий, поступающее с пищей.

Даже потребляя правильные продукты — мясо, овощи, рис, фрукты — можно набрать вес. Наш главный враг не сладкое, а большие порции, — резюмирует Ольга Деккер.

Тяга к сладким десертам обычно говорит о неправильном пищевом рационе, общем недостатке калорий, дефиците правильных жиров и сложных углеводов.

Многие люди путают чувство голода с тягой к сладкому. Просто они не привыкли полноценно питаться, всё время только перекусывают сладким. После нормализации рациона такая тяга к сладкому проходит. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Если она всё-таки остаётся, часто это говорит о проблемах в личной жизни, считает Калинчев. Для многих сладкое — единственный источник радости. По аналогии с бытовым пьянством, когда люди ежедневно пьют дома, чтобы расслабиться. Это очень похожие ситуации, при этом часто оба пристрастия сочетаются у одного и того же человека.