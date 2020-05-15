Скворцова: вакцины от SARS без побочных эффектов сейчас нет

https://static.news.ru/photo/9ac516a8-96ae-11ea-b148-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония (SARS), впервые появился в 2002 году. После этого было несколько заявлений о том, что созданы прививки, но в итоге вакцины без побочных эффектов от него нет. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Первый SARS, инфекция, прошла в 2002 году, 18 лет прошло с 2002 года, было несколько заявлений о создании вакцин против SARS, но на сегодняшний день ни одной эффективной вакцины, не вызывающей каких-то побочных действий и осложнений, до сих пор нет, — цитирует Скворцову РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на Урале создали рабочую группу для испытаний препарата от COVID-19.