На Урале создали рабочую группу для испытаний препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/527c85a4-9698-11ea-a938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для проведения испытаний российского препарата против коронавируса, который называется «Триазавирин», глава Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу. Специалисты начнут тестировать его на эффективность, сообщил председатель Уральского отделения РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин.

При этом он отметил, что пока нет доказательств его эффективности, но работа идёт.

Два дня назад наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев проводил совещание с представителями медицинской общественности, с Минздравом Свердловской области, на котором принято решение создать рабочую группу по подготовке и проведению клинических испытаний в Екатеринбурге на базе медицинского университета и 40-й клинической больницы, — цитирует Чарушина РИА Новости.

Группа создана, как отметил учёный, после того, как пришли данные по применению «Триазавирина» в клиниках Екатеринбурга во время пандемии COVID-19.

До этого момента стало известно, что «Триазавирин» заинтересовал специалистов из Китая. Они также испытывают его на возможность применения при лечении коронавирусной инфекции. Ранее специалисты РАН в сфере биомедицины также говорили, что вопрос возможной эффективности применения «Триазавирина» для лечения COVID-19 заслуживает обсуждения с Минздравом РФ.

Получали курс лечения «Триазавирином» сотни пациентов для профилактики и для защиты врачей, и для лечения больных, у которых нет выраженных симптомов этого заболевания, и тех пациентов, которые относятся к группе первых контактов, — уточнил Чарушин.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что интерферон от гепатита и рака оказался эффективен при лечении COVID-19.