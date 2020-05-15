Скворцова обозначила средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа составляет 5 – 5,5 дней, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Она подчеркнула, что инкубационный период COVID-19 отличается от инкубационного периода при других острых респираторных вирусах.
В среднем около пяти дней, пять — пять с половиной дней инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах, —
приводитТАСС слова Скворцовой.
На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2 305 пациентов.
Как ранее писал NEWS.ru, глава ФМБА заявила, что на территории РФ стабилизировался прирост числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.
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