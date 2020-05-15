Скворцова обозначила средний инкубационный период коронавируса

Доклинические исследования «Мефлохина» показывают хорошие результаты как в лечении, так и в профилактике COVID-19. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, этот противомалярийный препарат в очень маленькой дозе полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов.

Провели исследования доклинические, и они показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — 2 микрограмма на...