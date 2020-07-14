Шеф-повар рассказал о пользе употребления кабачков для здоровья волос

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Употребление кабачков благотворно сказывается на здоровье волос. Об этом рассказал шеф-повар, эксперт по здоровому питанию и ведущий кулинарных программ Сергей Синицын.

По его словам, в этих овощах много витамина С.

Кроме того, кабачки помогают бороться с сединой, чему способствует наличие кремния в плодах, который также «очень хорошо влияет на волосы».

Кабачки, когда растут, они могут синтезировать кремний из почвы. Вы получаете его в организм в небольшом количестве, это помогает волосам. Шкурка сохраняет форму кабачка, в ней будет больше витаминов. И клетчатка, и витамин С находится в коже кабачка, — рассказал Синицын в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что в этих овощах также имеются витамины группы В, которые «углеводы превращают в энергию», а кроме того — калий, железо и каротин.

Кулинар также посоветовал использовать преимущественно твёрдую шкурку кабачков, отказываясь от мягкой. Он уточнил, что они гипоаллергенны, поэтому подходят для прикорма детей.

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