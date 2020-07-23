Сенатор Александров попал в больницу в тяжёлом состоянии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/76de06ae-cd82-11ea-97bf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Александров Фото: Nicolas-a/CC0/wikimedia.org

Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него подтверждён COVID-19. Об этом на пленарном заседании сообщила член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Валентина Ивановна, Вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду. Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице, — сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

Александрову 68 лет, в Совете Федерации он представляет Калужскую область.

В начале июля стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился представитель Рязанской области в Совете Федерации Игорь Морозов. Он тогда призвал своих коллег пройти исследование.

В конце марта по итогам тестирования на коронавирус в Совете Федерации не было выявлено ни одного положительного результата.

По данным на 23 июля, в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек, писал NEWS.ru.