Сексолог рассказала, как мужчинам не разочаровать женщину в постели

Женщин «выбешивает», когда партнёр во время полового акта постоянно переспрашивает, «что нужно сделать и как, требует от партнёрши оргазм, стремится «причинить радость», рассказала NEWS.ru врач-сексолог Ирина Айриянц. Эксперт отметила, что кавалеру стоит вести себя «настойчиво, активно и быть заряженным на результат», чтобы не разочаровать «её» в постели. Спикер добавила, что интимные отношения — «последний бастион» для проявления мужчинами «сексуальной агрессии».

Секс — это последний бастион, где мужчина должен проявлять «сексуальную агрессию», быть настойчивым, активным и заряженным на результат. В рамках сексуальности: позиция должна быть активная, ведущая. Если есть смена ролей от активной к пассивной позиции, то в 50% случаев мужчина хотя бы должен оставаться лидером. Не в садо-мазохистком толковании, а в бытовом, — заявила Айриянц.

Медик отметила, что даже неопытный партнёр должен знать, что делать, и женщинам обычно нравится такое поведение — у представителей сильного пола, судя по книгам и фильмам, мужественный образ, подчас условно опасного животного, уверенного в себе человека.

Женщинам нравится такое поведение. Это, всё-таки, некий гарант безопасности, чувство защищённости от могущества. Мужчина в постели должен быть сенбернаром, а не маленькой чихуа-хуа, которая всё время суетится и нервничает, — подытожила сексолог.

Накануне выяснилось, что ищущий спутницу жизни мужчина может стать жертвой содержанки — девушки, которая готова находиться с ним в отношениях исключительно ради финансового интереса. Сексолог Керим Костоев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что распознать такой тип девушек мужчинам поможет эмоциональный интеллект. Обычно содержанки пытаются всячески «привязать» к себе мужчину, а затем устраивают ему эмоциональные «качели», чтобы он не терял к ним интерес, добавил эксперт.