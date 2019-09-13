https://static.news.ru/photo/dfec2dc2-d4ab-11e9-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Весь существующий потенциал санаторно-курортного комплекса в России сейчас используется лишь на 50%, сообщил в беседе с News.ru медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов в рамках Международного Российского туристического форума «Отдых».

Из всех существующих в нашей стране 1800 санаториев во многих ежегодно наблюдается неполная загрузка от 35 до 50%. Данилов отметил, такие учреждения есть во всех регионах России. Только четыре субъекта Федерации могут похвастаться коммерчески успешными лечебно-профилактическими учреждениями. Это Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края и Республика Крым.

Прошли те времена, когда в санаторий ездили по направлению от предприятия. Рынок сместился в сторону массового потребителя. Главный фактор успеха — клиентоориентированность. Не все могут удовлетворить существующие требования, — рассказал Данилов.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма отметил, что диапазон стоимости путёвки в российские санатории колеблется в районе 40–70 тысяч рублей на человека. Обычно туда входит трёх или пятиразовое питание и от пяти до семи медицинских процедур в день.

В последнее время оздоровительным отдыхом заинтересовались люди среднего возраста — 40–45 лет, обозначил новую тенденцию Михаил Данилов. Обычно у них пока нет серьёзных проблем со здоровьем. В лечебно-профилактические учреждения они едут за профилактикой.

По данным многолетних исследований Ассоциации оздоровительного туризма, после профилактического лечения в санаториях в два–три раза сокращается заболеваемость в течение следующего года. А также в два–три раза уменьшаются расходы людей на медикаменты, сообщил специалист.

В рамках Международного Российского туристического форума «Отдых» посол республики в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь в эксклюзивном интервью News.ru сообщил, что в 2019 году число российских путешественников, посетивших Кубу, увеличилось на 12%. Часть из них являются так называемыми медицинским туристами, то есть едут на Остров свободы за лечением заболеваний.