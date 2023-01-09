Россияне в новогодние праздники умирали на 20% меньше, чем годом ранее Минздрав: смертность россиян в период новогодних праздников снизилась на 20% в сравнении с прошлым годом

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что общая смертность среди россиян в период новогодних праздников с 30 декабря по 5 января снизилась на 20%. Этот показатель оказался минимальным за последние четыре года, передает «Интерфакс». Но на 15% выросло число смертей от внешних причин, не связанных со здоровьем граждан.

В период с 30 декабря по 5 января в стране от всех причин умерло на 20% меньше людей, чем за тот же период прошлого года, что является самым низким показателем с 2020 года включительно, — заявил Кузнецов.

Антирейтинг по числу смертельных исходов традиционно возглавляют сердечно-сосудистые и онкологические болезни, но и их число в указанном промежутке снизилось.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что на смену гриппу A в России постепенно приходит грипп B. Но, по его словам, этот вирус не может вызвать пандемию в стране.

Глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов 9 января во время совещания в правительстве заявил, что рост травматизма в регионе во время новогодних праздников на 30% может быть связан с хорошей погодой, из-за которой местные жители проводили на улице больше времени.