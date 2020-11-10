Россияне начали массово скупать медицинские гаджеты из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c2ff7b34-23a0-11eb-b058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продажи медицинских устройств в онлайн-магазинах в России в октябре выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями, особый бум зафиксирован в покупках пульсоксиметров, позволяющих определить уровень насыщения крови кислородом.

О резком всплеске продаж пульсоксиметров в России сообщает компании «Платформа ОФД», крупнейший в стране оператор фискальных данных, пишут «Известия».

Отмечается, что средний чек покупки составил 3535 рубля, что на 21% выше, чем в 2019 году. В операторе фискальных данных отметили, что если в 2019 году люди покупали больше приборов в виде часов, то в 2020 году популярностью пользуются такие, которые надеваются на палец и показывают уровень кислорода в крови.

В «Платформе ОФД» связали всплеск спроса с COVID-19, так как спрос на медицинские гаджеты резко пошёл вверх в сентябре-октябре, одновременно с ухудшением ситуации с коронавирусом. Отмечается, что продажи таких гаджетов в интернет-магазине Wildberries выросли почти в 10 раз в сравнении с 2019 годом.

Сейчас популярнее всего у клиентов компактные электронные модели, которые в реальном времени измеряют насыщенность крови кислородом, частоту пульса и могут построить график сердечного ритма, — заявили в компании.

При этом в магазине Ozon спрос подскочил в 4,3 раза.

Как сообщал NEWS.ru, ситуация с COVID-19 в России остаётся трудной. За прошедшие сутки (10 ноября) в РФ было зафиксировано 20 977 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 1 817 109 человек