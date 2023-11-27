Россиянам рассказали, кому вредно пить энергетики Диетолог Писарева призвала людей с сахарным диабетом перестать пить энергетики

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Энергетические напитки способны нанести вред нервной системе, а также нарушить биоритмы человека, поскольку такая продукция содержит большое количество сахара, кофеина и ароматизаторов, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Она также пояснила, что чрезмерное наличие сахара в таких напитках может привести к сахарному диабету второй степени. Специалист рекомендовала воздержаться от употребления энергетиков людям с нарушением обмена веществ, сахарным диабетом и гастритом.

Кофеин в больших объемах может нанести вред нервной системе, особенно губительно это для детей и подростков. <...> Большое количество сахара может привести к сахарному диабету второго типа, также повышаются риски ожирения, наблюдаются проблемы с иммунной системой, — пояснила Писарева.

Она отметила, что если употреблять энергетические напитки пару раз в месяц, то вреда организму они не нанесут, однако если пить их ежедневно или по нескольку раз в день, то они окажут негативное воздействие на здоровье. Врач также не рекомендовала пить энергетики людям, страдающим от головных болей и бессонницы.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам, какими напитками не следует запивать шашлык. По ее словам, к таковым относятся холодные лимонады, квас, пиво и крепкий алкоголь. Врач добавила, что допустимо сочетание шашлыка с морсами, компотами из сухофруктов или зеленым чаем комнатной температуры.