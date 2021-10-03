Потеря обоняния, вопреки расхожему мнению, не является основным симптомом заражения коронавирусом. Кроме того, она может появиться далеко не сразу. Поэтому при первых признаках недомогания следует сделать ПЦР-тест. Об этом ТАСС рассказал основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Он появляется лишь на 10 день заболевания, — пояснил специалист.

По его словам, цитокиновый шторм, развивающийся с первых дней заболевания, губит человека раньше. Кроме того, у многих пациентов, заразившихся штаммами «дельта» и «дельта плюс», потери обоняния вообще не наблюдается.

Учёный отметил, что по первым признакам отличить коронавирус от гриппа сложно. Точно выявить заражение COVID позволяет ПЦР-диагностика, поэтому к ней следует прибегать сразу же, как только появляется недомогание.

Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии, — сказал эксперт.

Ранее медработники отметили, что осенью резко изменились симптомы коронавируса. В частности, у заражённых стал наблюдаться сильный насморк, отсутствие которого помогало отличить COVID-19 от простуды. Теперь коронавирус стало легче спутать с гриппом, из-за чего пациенты поздно обращаются к врачу.