Названы причины неврологического и «желудочного» коронавируса

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Биолог Анча Баранова рассказала, что коронавирус в некоторых случаях способен вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также с нервной системой. В разговоре с Lenta.ru специалист поведала россиянам, кто наиболее подвержен такому поражению органов. Кроме того, она назвала причины этого недуга.

По словам эксперта, возникновение специфических проявлений коронавирусной инфекции зависит от индивидуальных особенностей организма. Вирус поражает органы, которые ранее уже давали о себе знать различными болезнями.

У одного человека один и тот же вирус будет поражать органы ЖКТ, а у другого спровоцирует неврологические проблемы. Всё устроено по принципу «где тонко — там и рвётся», — сказала Баранова.

Она пояснила, что симптомы заболевания также зависят от состояния организма каждого отдельного человека, а также от обстоятельств, при которых и произошло инфицирование организма. Какие именно органы больше пострадают при коронавирусе, зависит от общего ресурса организма и его индивидуальных особенностей, резюмирует биолог.

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как коронавирус SARS-CoV-2 взламывает человеческий иммунитет. Геном коронавируса состоит из РНК. Для взлома он использует модификацию РНК N6-метиладенозин (m6a). Она присоединяет метильную группу к одному из элементов матричной РНК, который называется аденозин.